Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов

Лейла Алиева
Общество
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов
Фото: Pixabay

В акватории Тихого океана у Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

— Эпицентр располагался в 183 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, — рассказала она.

Очаг землетрясения расположен на глубине 33 километра, при этом данные об ощутимости не поступали, передает РИА Новости.

Последний раз камчатские геофизики фиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в районе Курильских островов 7 февраля. Тогда очаг землетрясения находился в 189 километрах от Северо-Курильска.

Научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее время возможно мощное землетрясение, которое частично затронет и Россию. Однако глобальное сильное землетрясение сразу в нескольких точках планеты маловероятно.

По словам специалиста, мощное землетрясение в Японии способно отразиться на российском Дальнем Востоке, в частности могут пострадать Курильские острова. При этом в Центральной России опасаться нечего.

Землетрясения Курильские острова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте