Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов

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В акватории Тихого океана у Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

— Эпицентр располагался в 183 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, — рассказала она.

Очаг землетрясения расположен на глубине 33 километра, при этом данные об ощутимости не поступали, передает РИА Новости.

Последний раз камчатские геофизики фиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в районе Курильских островов 7 февраля. Тогда очаг землетрясения находился в 189 километрах от Северо-Курильска.

Научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее время возможно мощное землетрясение, которое частично затронет и Россию. Однако глобальное сильное землетрясение сразу в нескольких точках планеты маловероятно.

По словам специалиста, мощное землетрясение в Японии способно отразиться на российском Дальнем Востоке, в частности могут пострадать Курильские острова. При этом в Центральной России опасаться нечего.