«Пациент психушки»: американцы осудили Байдена за расистскую шутку

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Неудачная шутка президента США Джо Байдена на мероприятии, посвященному месяцу афроамериканской истории, разозлила читателей New York Post.

— Может, я и белый парень, но не дурак, – заявил американский лидер во время выступления, где преимущественно присутствовали афроамериканские гости.

— Извини, Джо. Ты по-прежнему дурак, — написал один из пользователей.

— С этим Байденом мы с каждым днем опускаемся все ниже. Америка обесчещена, — отметил другой.

— Умственно отсталый имбицил. Страшно, когда такой человек у власти, — рассердился третий комментатор.

— Пациент психушки, — цитирует NYP еще одного читателя.

Джо Байден вот уже два года возглавляет США, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

Недавно бывший врач Белого дома заявил, что Джо Байден представляет опасность для США. По его мнению, изменения в когнитивных функциях первого лица государства могут привести к полномасштабной войне с РФ и КНР и гибели людей. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Елизаветой Жестковой, может ли быть поведение Байдена опасным для Америки.