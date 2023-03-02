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Российские десантники начали наступление на одном из участков в ЛНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Российские десантники начали наступление на одном из участков в ЛНР
Фото: Минобороны РФ

Российские десантники во время атаки на одном из участков фронта в ЛНР ликвидировали порядка 10 бойцов ВСУ. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил командир бронегруппы с позывным «Двенадцатый».

— Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении, — рассказал он.

В результате прибытия на место российским десантникам удалось уничтожить группу из 10 солдат ВСУ с помощью тепловизора, пусковой установки 2А70 и автоматической пушки 2А72. При этом задача бронегруппы заключалась в подавлении противника огнем в то время, как пехота шла в наступление и занимала рубежи ВСУ, передает РИА Новости.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко недавно рассказал, что российские военные напали на часть колонны техники ВСУ, которая направлялась в район Кременной, и уничтожили ее.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник 22 февраля заявил, что под Кременной в Луганской народной республике сложилась непростая обстановка. Политик пояснил, что отключение мобильного интернета в ЛНР обусловлено обеспечением безопасности на территории республики. Однако эта мера была вынужденной.

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