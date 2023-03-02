Минобороны Тайваня зафиксировало за сутки 29 самолетов КНР вблизи острова

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За минувшие сутки минобороны Тайваня отследило 29 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова. Об этом сообщили в военном ведомстве в четверг, 2 марта.

— За период с 6:00 1 марта до 6:00 2 марта вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая, — говорится в сообщении в Twitter.

В опознавательной зоне ПВО Тайваня было замечено четыре истребителя J-16, 17 истребителей J-10, а также 21 самолет НОАК.

В январе генерал ВВС США Майк Минихан заявил, что страна может вступить в войну с Китаем через два года. По его словам, Китай может установить контроль над Тайванем, воспользовавшись выборами президента в США в 2024 году. В связи с чем генерал попросил своих подчиненных доложить о мерах подготовки к боевым действиям с Китаем к концу февраля.

США изучают способность Китая к сопротивлению, потому что считают его стратегическим соперником. Именно кризис на Тайване может стать новой целью Штатов вместо Украины. При этом, если на следующих выборах сменится президент, у Америки могут появиться и другие задачи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.