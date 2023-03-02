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СМИ: Дети украинских беженцев подвергли травле русскую учительницу в Дании

Никита Худяков
В мире
СМИ: Дети украинских беженцев подвергли травле русскую учительницу в Дании
Фото: Unsplash

Украинские беженцы устроили скандал в местной школе из-за учительницы русского происхождения в датском городе Хельсингер. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил телеканал TV2.

Конфликт произошел в начале января. На занятии два украинских ученика допустили «грубую выходку» к учительнице с русскими корнями. После урока женщина сообщила об инциденте руководству школы, а оно рассказало о ситуации родителям детей, чтобы те перестали травить педагога.

В ответ родители заявили, что не жалеют видеть в школе учителя с русскими корнями. Некоторые даже поставили ультиматум, что дети не вернутся в школу, пока учительница оттуда не уйдет.

Руководство школы заступилась за педагога указав, что женщина имеет датское гражданство и проживает на территории страны уже больше 30 лет, а в ее компетенции нет сомнений.

24 февраля двое учеников зашли в класс, чтобы повесить там украинский флаг. Учительница вместе со своей коллегой успели пресечь провокацию, а затем вместе с администрацией школы попытались донести детям, что в школе на занятиях необходимо соблюдать нейтралитет, передает TV2.

13 февраля Минобороны Украины сообщило, что Дания передала Киеву все имеющиеся в стране самоходные артиллерийские установки Caesar.

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