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Историческая выставка «Первые моторы России» откроется на ВДНХ 3 марта

Араз Салехов
Город
Историческая выставка «Первые моторы России» откроется на ВДНХ 3 марта
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, проспект Мира, 119с53 Карта всех событий

Историческая выставка «Первые моторы России» откроется 3 марта в Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Новая выставка перенесет посетителей в 1913 год. Это время наивысшего развития императорской России и самых значительных технических и культурных достижений, — говорится в сообщении.

Проект посвящен первым страницам истории русского автомобилизма — зарождению технической культуры, творчества, инженерной школы. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, выставка будет открыта до 29 октября 2023 года. Она работает ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 20:00.

Также стало известно об открытии выставки «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в Музее транспорта Москвы. Начало ее работы обозначено на 4 марта. По словам директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, в транспортной среде изменения происходят очень быстро, поэтому необходимо их документировать, чтобы сохранить их в памяти горожан и истории города.

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