Новая выставка откроется в Музее транспорта Москвы 4 марта

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

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Выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» откроется в Музее транспорта Москвы 4 марта. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На выставке Музея транспорта Москвы «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», которая откроется 4 марта в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ, мы зафиксировали достижения, которые изменили столицу и сделали жизнь горожан комфортнее. Она понравится людям разного возраста, — говорится в сообщении.

По словам директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, в транспортной среде изменения происходят очень быстро, поэтому необходимо их документировать, чтобы сохранить их в памяти горожан и истории города. Выставка позволит понять посетителям, что помогает развиваться московскому транспорту, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году Музей транспорта Москвы отметит три года с момента открытия. За это время в нем было отреставрировано шесть уникальных транспортных экспонатов, представлено четыре временные экспозиции в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ и одна выставка на «Хлебозаводе».