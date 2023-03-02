Объем внешнего госдолга России сократился впервые с 2019 года

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В 2022 году объем внешнего государственного долга России сократился впервые за три года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от Счетной палаты.

Согласно итогам 2019 года, госдолг составлял 3,395 триллиона рублей, 2020 года — 4,189 триллиона рублей, в 2021 году — 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году — 4,039 триллиона рублей. При этом объем общего госдолга в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1 процента, сообщает агентство.

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