«Госдолг становится угрозой»: какое будущее ждет экономику США

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Американские предприниматели и аналитики периодически говорят о неизбежности рецессии в Штатах. При этом некоторые реализуемые в США меры противодействия могут лишь увеличить вероятность существенных проблем в экономике. «Вечерняя Москва» разбиралась, на чем построена финансовая система США, какие у нее есть слабые места и что может ждать ее в будущем.

Рецессия не пугает политиков

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев, в данный момент для американских политиков проблема рецессии — не самый острый вопрос.

— Пока что разворачивается одна сторона экономической политики: приближающиеся выборы находятся под угрозой для демократов из-за ухудшающегося экономического положения. Там же не экономисты сидят, они решают проблемы по мере поступления и особо вперед не смотрят. Что-то будут менять в экономике, но им важно сейчас остаться на местах. Пока рецессия их не волнует, волнует в основном инфляция — видимая сторона вопроса, которую они пытаются сбить. Как часть инфляции — рост цен на бензин, — рассказал Рогулев.

По словам специалиста, Америка пытается «лечить» инфляцию увеличением процентной ставки, что по всем параметрам может привести к еще большему замедлению экономики. Деньги становятся дороже, и в экономике наступает охлаждение, пояснил историк.

Увеличением процентной ставки Америка дополнительно усилила угрозу рецессии, уверен собеседник «ВМ».

— Когда продаются облигации федеральной резервной системы, по ним устанавливается процент. Соответственно, в случае увеличения ставки обслуживание этих долгов становится дороже. В итоге увеличивается сумма, которую государство должно выплачивать по долгу. Для самой экономики рецессия в условиях высокой задолженности будет серьезной проблемой, — отметил специалист.

Если страна постепенно погружается в рецессию (снижается потребление, накопления, падает потребительский спрос), такие методы могут усугубить ситуацию, уверен собеседник «ВМ».

— Об этом говорят многие практикующие бизнесмены и аналитики. Например, Илон Маск начал сокращать штат, увольнять работников. Риск скатывания Америки в рецессию действительно существует. Но при этом и вся мировая экономика постепенно входит в такую же ситуацию, потому что в Европе ситуация еще хуже. При общем росте цен на энергоносители спад неизбежен. ОПЕК+ сократила добычу именно исходя из этих предположений, что мировая экономика будет переживать спад и потребление нефти сократится, — рассказал Рогулев.

Экономика не без изъянов

По словам историка, в экономике США существует дисбаланс, вызванный преобладанием сферы услуг. Данное направление никак не задействовано в производстве материального продукта, пояснил специалист.

Из сферы услуг значительный процент занимают банки, что является причиной уязвимостей в экономике, уточнил эксперт.

— Среди этой сферы услуг финансовый сектор играет ведущую роль, на него приходится около 40 процентов всей прибыли частного сектора. Но банки ничего не производят. Даже компании, производящие товары в Америке, в значительной степени заинтересованы в повышении своей капитализации. В той же компании Apple непонятно, что важнее: стоимость продукта или акций на рынках? Эта зависимость от финансовых оборотов и от того, что они обслуживают мировую торговлю, — уязвимая сторона. Если в мировой экономике будет наблюдаться спад торговли, то в США начнется рецессия, — объяснил Рогулев.

Госдолг — и преимущество, и слабая сторона

По словам эксперта, серьезным фактором риска в американской экономике является раздутый госдолг.

— Американский госдолг — вещь не новая, он появлялся в таких масштабах несколько раз, в основном из-за чрезвычайных ситуаций: Первой мировой войны, Второй мировой войны и т. д. Обычно его погашали, но в послевоенный период до конца 1980-х считалось, что госдолг связан с дефицитным финансированием. То есть доходная часть бюджета собирается в одних параметрах, а расходная превышает доходную. Всегда встает дилемма, что в такой ситуации делать. Если сбалансировать доходы и расходы, то где брать инвестиции и развивать финансирование и рост экономики? Это делалось за счет дефицитного финансирования. То есть не повышали налоги для граждан и фирм, а просто брали в долг, — рассказал собеседник «ВМ».

Рогулев подчеркнул, что для рыночной экономики наличие долгов — в порядке вещей. Госдолг тоже не считался угрозой, так как при высоких темпах роста был всего лишь одним из инструментов развития экономики США. В этом случае он успешно окупался, заметил историк.

Ровно обратная ситуация начинается в случае, если темпы роста экономики замедляются, а расходы растут, уточнил собеседник «ВМ».

— Американская экономика давно сталкивается с небольшим или околонулевым ростом. Плюс, когда они на себя взвалили бремя мирового лидерства, возросла активность, увеличились расходы (в том числе военные расходы и расходы за рубежом). А темпы роста при этом низкие или вообще отсутствуют. Госдолг становится угрозой в такой ситуации, — объяснил специалист.

При этом госдолг может лишь обострить ситуацию в экономике, но не стать причиной рецессии, уверен эксперт. Американцы умело распределили его часть по другим странам, которые, покупая доллары, финансировали их экономику. Поэтому «пузырь госдолга» не должен лопнуть, пока доллар является мировой валютой, заключил собеседник «ВМ».