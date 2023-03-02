MBC: У береговой линии в Японии обнаружили еще один шар диаметром 1,5 метра

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В Японии обнаружили второй шар диаметром около 1,5 метра в пещере вблизи береговой линии на острове Токуносима префектуры Кагосима. Об этом сообщает телеканал MBC.

По данным СМИ, полицейские уже осмотрели объект и подтвердили, что он полый и угроза взрыва отсутствует. По словам экспертов, найденный шар может быть аналогичен тому, который обнаружили в прошлом месяце на берегу в префектуре Сидзуока.

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Неопознанный объект в виде шара диаметром 1,5 метра нашли на пляже в Японии 21 февраля. Доступ к нему закрыли, специалисты приступили к изучению, а снимки передали экспертам из сил самообороны и береговой охраны. Что это может быть за объект и какое происхождение он имеет — «Вечерней Москве» рассказал главный специалист ФГБУ «ВИМС» Иван Махоткин.

14 февраля жители города Цицикар китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, опубликовали в соцсетях видео с пролетающей в вечернем небе цепочкой из светящихся шаров.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему такие объекты стали появляться в небе и может ли эта информация быть политически отвлекающим маневром. По мнению специалиста, фиксируемые в небе над США объекты — аэростаты, выполняющие разведывательную функцию.