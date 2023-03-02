На Волочкову подали в суд из-за долга по «коммуналке» в 400 тысяч рублей

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Товарищество собственников жилья (ТСЖ) из Санкт-Петербурга подало в суд на балерину Анастасию Волочкову из-за долга по «коммуналке» в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

— В иске ТСЖ просит взыскать задолженность по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг в общей сумме 399 тысяч 503 рубля 76 копеек. Ранее истец обращался в судебный участок № 370 Тверского района. Однако приказ был отменен, — говорится в сообщении.

Беседа между сторонами была проведена 17 февраля, а первое заседание назначено на 28 марта, сообщает StarHit.

В августе 2022 года Волочкова прокомментировала слухи о своем долге по счетам за ее квартиру в Санкт-Петербурге. Балерина уточнила, что если у нее и есть задолженность по счетам за квартиру, то она «осознанная». По ее словам, сейчас этим делом занимаются адвокаты.

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