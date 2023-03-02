Москвичам напомнили о старте ежегодной акции «Ночь на катке» в столичных парках

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3 марта в столичных парках начнется ежегодная акция «Ночь на катке», в которой примут участие 11 ледовых площадок с искусственным покрытием. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Гостей ждет тематическая музыкально-интерактивная программа, подготовленная в единой концепции «Сделано в России». Она будет посвящена достижениям нашей страны в сферах науки и культуры, — говорится в сообщении.

Событие пройдет в саду имени Баумана, в саду «Эрмитаж», в Парке Горького, в Измайловском парке, в парке «Красная Пресня», в Перовском парке, в парке «Сокольники», в Бабушкинском парке, в ландшафтном парке «Митино», в Таганском парке и в парке «Ходынское поле», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Одним из самых популярных развлечений зимой считается катание на коньках. Это не только грациозный вид спорта, но и хорошая альтернатива фитнесу в холодное время года. Но что делать, если зима уже подходит к концу, а вы все еще не научились кататься? Корреспондент «Вечерней Москвы» впервые в жизни вышла на лед, чтобы на своем примере показать, что встать на коньки можно в любом возрасте и за короткий срок.