«Умеешь падать — смелее едешь»: как встать на коньки в любом возрасте и за короткий срок

Фото: Вечерняя Москва

Москва, улица Маршала Савицкого, 7 Карта всех событий

Одним из самых популярных развлечений зимой считается катание на коньках. Это не только грациозный вид спорта, но и хорошая альтернатива фитнесу в холодное время года. Но что делать, если зима уже подходит к концу, а вы все еще не научились кататься? Корреспондент «Вечерней Москвы» впервые в жизни вышла на лед, чтобы на своем примере показать, что встать на коньки можно в любом возрасте и за короткий срок.

Практически во всех ледовых комплексах Москвы можно взять уроки с тренером. На мой запрос в социальных сетях откликнулась тренер спортивного балета на льду La Skadi. Их занятия проходят в двух ледовых комплексах — «Южный лед» (арена «Тарасов») и арена «Морозово».

Я предупредила, что никогда до этого не каталась и даже стою на коньках с трудом. Но мне внушили уверенность: «Еще и элементы делать научим». Поэтому, набравшись смелости, в назначенный день я отправилась в ледовый комплекс «Южный лед» на улице Маршала Савицкого.

Меня встретила помощник, она же проводила до проката. Своих коньков у меня не было, поэтому я забронировала их в прокате на час. Мужчина за стойкой спросил мой размер ноги, чтобы подобрать подходящее снаряжение, и с улыбкой пожелал мне удачи, услышав, что сегодня мое первое занятие.

В раздевалке я встретила тренера и руководителя балета на льду Анастасию Лагутину. Она уже была готова к выходу, поэтому ждала, пока я зашнурую коньки, а потом спросила:

— Где вы научились так шнуровать, кататься же не умеете?

Внутри меня сразу взыграла гордость:

— В детстве старший брат брал меня с собой на каток, я всегда смотрела, как он шнурует коньки. Сейчас просто повторяю.

В этот момент я как раз закончила шнуровку, и мы отправились в сторону катка. Чем ближе мы подходили ко льду, тем менее уверенным был мой шаг. Я смотрела на маленьких девочек за защитным стеклом, которые легко стояли на коньках, ловко прыгали, делали сложные элементы, и очень нервничала. Тогда в моей голове пронеслась мысль: «Я ведь даже встать не смогу…» Но Анастасия со знанием дела вывела меня на лед к бортику и объяснила, что нужно делать в самом начале.

Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва

Держась за ограждение, посоветовала она, следует подвигать ногами вперед-назад, чтобы почувствовать коньки. Затем тренер попросила «попружинить» на двух ногах — это нужно, чтобы понять, как удержать равновесие на льду. Ознакомительные упражнения заняли минуты две–три, после чего тренер уверенно повела меня по льду за обе руки. Я не ожидала, что это произойдет настолько быстро. Крепко схватив ее за руки, вначале я просто катилась по инерции. Здесь она объяснила, что нужно отталкиваться одной ногой и подставлять другую, чтобы продолжать скользить:

— Я всегда говорю детям, когда они только встают на лед, что двигаться надо как мишка. Перекладываешь вес сначала на одну ногу, потом на другую, отталкиваешься и катишься.

Самым сложным оказалось держать равновесие, потому что ступни постоянно заваливались. Анастасия объяснила, что новичкам обязательно нужно следить за ногами, особенно в прокатных коньках. Они не так плотно фиксируют стопу, как профессиональные, поэтому стоять на них сложнее. Но трудности закаляют, подумала я.

Первые два круга тренер продолжала вести меня за собой, а потом предупредила, что отпустит одну руку. Я сразу насторожилась, потому что точка опоры сократилась. Но через несколько неловких скольжений убедилась, что не падаю, и стала ехать увереннее. Тренер тоже ощутила это и отпустила вторую руку. Сначала мне, конечно, нужно было привыкнуть к новым обстоятельствам. Мы остались наедине: лед, неустойчивые коньки и слегка растерянная я. Но, к своему удивлению, справилась я довольно быстро и шаг за шагом покатилась по льду. Пусть и медленнее, чем с тренером, но сама!

В это же время в комплексе шла тренировка группы балета на льду. Девочки от 4 до 13 лет повторяли программу, с которой будут выступать уже через несколько дней на соревнованиях. Про себя я надеялась, что они не обращают на меня внимания, но одна маленькая фигуристка подъехала ко мне на повороте и спросила:

— Ты что, катаешься впервые?

Я ответила, что самостоятельно и правда впервые. Девочка взглянула на меня с неподдельным удивлением:

— И даже «фонарики» делать не можешь?

Она сделала коньками волну и подбодрила меня:

— И ты научишься!

Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва

Здесь меня снова догнала тренер и взяла за руку, чтобы я ехала быстрее. Нам предстояло научиться поворачивать. Оказалось это довольно легко, необходимо просто выставить нужную руку вперед и ехать за корпусом: если поворачиваешь вправо — правую руку вперед, если влево — левую. Но важно было опять удержать равновесие. Это у меня получалось не очень хорошо, я боялась упасть на повороте, поэтому поинтересовалась:

— А правду говорят, что первое, чему надо научиться на катке, — это падать?

— Правда, — подтвердила тренер. — Потому что, когда знаешь, как правильно падать, смелее едешь.

После она показала мне, как лучше падать на льду. Оказывается, чтобы избежать серьезных травм, лучше падать на бок и не выставлять руку вперед, нужно как бы «постепенно ложиться».

Поднявшись, мы снова поехали по кругу, но тренер уже не держала меня за руку.

— Уже неплохо получается, — заверила меня она. — Но тебе хотя бы раз нужно упасть, не осторожничай.

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Ее совет и правда был полезным. После того как я перестала бояться приземлиться на лед, ехать стала увереннее. На предложение прокатиться одной я согласилась. Круг дался мне непросто. Но то, что я смогла его проехать, придало мне сил, и я решилась на новый. Видимо, тренер наблюдала за моим прокатом со стороны, потому что подъехала ко мне в конце круга и предложила попробовать переобуться в ее коньки, чтобы я поняла разницу между профессиональными и прокатными.

А разница и правда была: в ее коньках нога фиксировалась сильнее, контролировать ее приходилось меньше и отталкиваться было легче. Остро заточенные коньки сразу привели к падению. Но я уже знала, как группироваться, и падать было совсем не больно. Кстати, на этих коньках падать я стала чаще. Парадоксально: чем увереннее я катилась по льду, тем чаще падала. Но все равно не сдавалась.

В это время в комплексе вместе с группой фигуристов тренировалась маленькая девочка Майя. Ей всего четыре года, но на коньках она держалась увереннее меня. Во время моего последнего круга ко мне вернулась тренер со словами:

— Ну вот, теперь вы с Майей катаетесь почти одинаково. Но занимается она уже полгода, а ты — одно занятие.

Вскоре наше занятие подошло к концу, но Анастасия заверила меня, что следующая тренировка будет проще и я буду держаться еще увереннее.

Здесь мы расстались, тренер осталась с детьми, а я понесла сдавать коньки обратно в прокат.

Фото: Вечерняя Москва

Кстати, час проката коньков обошелся мне всего в 300 рублей. Но этого времени мне оказалось мало, потому я продлила прокат до двух часов. Этого более чем достаточно, чтобы понять, как стоять на коньках, держать равновесие и освоить лед. Приятная боль в ногах мне была гарантирована, но это мелочь по сравнению с теми эмоциями, которые я испытала на катке.