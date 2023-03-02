Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Второе за день землетрясение произошло у Курил

Араз Салехов
Общество
Второе за день землетрясение произошло у Курил
Фото: shutterstock

Второе землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана у Курильских островов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

— Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 2 марта в 17:14 (9:14 по московскому времени), — рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Расположение эпицентра природного катаклизма обозначено в 60 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра. Подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Малокурильского, на соседнем острове Кунашира ощутимость могла составить до 2 баллов, цитирует Семенову РИА Новости.

Ночью 2 марта в акватории Тихого океана у Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Очаг землетрясения расположен на глубине 33 километров, при этом данные об ощутимости не поступали.

В начале февраля в районе Курильских островов было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали в Тихом океане у Курильских островов в 9:45 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 189 километрах от Северо-Курильска.

Южные Курилы Землетрясения Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте