Московское предприятие запустило производство вакцины от инфекционных заболеваний коров

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Компания «Ветбиохим» разработала импортозамещающую инактивированную вакцину «Комбовак-Эндомаст» против инфекционных заболеваний коров. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Инфекции животных могу неблагоприятно сказаться на развитии аграрных предприятий, поскольку ведут к бесплодию коров и непригодности молока.

— Сегодня компания производит 36 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки и иммуноглобулина, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний. В декабре 2022 года на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы компания завершила строительство нового завода, инвестировав в запуск предприятия 1,6 миллиарда рублей. Выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцин поможет обеспечить российский ветеринарный рынок востребованными препаратами отечественного производства. Только в 2022 году компания зарегистрировала четыре, — пояснил Владислав Овчинский.

Как отметил генеральный директор «Ветбиохим» Александр Кривонос, инновационность препарата и его новизна заключаются в уникальном составе антигенов, которые обеспечивают высокую эффективность и безвредность для животных. Вакцина вызывает длительный иммунитет после применения, снижает заболеваемость молочного стада, повышает качество молока.

Компании, работающие на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», могут получить статус резидента ОЭЗ, который дает право на значительные льготы. Такие предприятия на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Резиденты также могут арендовать землю по сниженной ставке. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис Москва» действует режим свободной таможенной зоны.