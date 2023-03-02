Названы предварительные сроки выхода безрамочного iPhone 16

Фото: pixabay.com

Компания Apple сможет выпустить полностью безрамочный смартфон не ранее 2024 года. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщило корейское издание TheElec.

Выяснилось, что поставщики Apple пока не могут создать полностью безрамочную переднюю панель, в которой возможно поместить биометрический сенсор FaceID под экран. Проникновение света может помешать работе технологии.

Ожидается, что укрыть FaceID от лучей под панелью Apple сможет в линейке iPhone 16 серии Pro не ранее 2024 года, передает TheElec.

Компания Apple приняла решение о переносе анонса своей первой MR-разработки на июнь 2023 года. Устройство еще нуждается в устранении аппаратных и программных проблем.

Смартфоны Samsung Galaxy 23-й серии начали продавать в России до старта мировых продаж. Стоимость гаджетов в одном из столичных магазинов компании МТС начинается от 75 тысяч рублей. Кроме того, смартфоны новой линейки доступны по предзаказу в магазинах электроники «М.Видео-Эльдорадо», на сайтах «Билайна», «МегаФона» и портале авторизованного магазина Samsung Galaxystore.