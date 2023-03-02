Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Метеоролог Леус рассказал, когда в Москве ожидается первая весенняя оттепель

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Метеоролог Леус рассказал, когда в Москве ожидается первая весенняя оттепель
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В конце рабочей недели в столичном регионе ожидается настоящая оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, уже в четверг, 2 марта, на погоду столичного региона будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, связанный с очередным североатлантическим циклоном, поэтому во второй половине дня пройдет небольшой снег.

— В ночные часы снег местами будет переходить в мокрый. Ночью температура приблизится к нулю градусов. В пятницу, 3 марта, столицу ждет первая весенняя оттепель с температурными показателями плюс 1–3 градуса, с преимущественно облачной погодой и мокрым снегом, — рассказал синоптик.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, Москва останется под влиянием циклона, поэтому ожидается облачная погода, которая будет сопровождаться небольшим снегом, пояснил метеоролог.

— Особенно снежно будет в субботу. За этот день прибавится до 4–5 сантиметров снежного покрова, — подчеркнул Леус. — Температура будет выше нормы на пару градусов. В ночные часы ожидается от минус 2 до 5 градусов, дневные показатели повысятся до нуля градусов, местами образуется гололедица.

Соответствующие погодные условия, по словам метеоролога, сохранятся и в воскресенье.

В первый день новой недели слегка похолодает, но температура все равно останется чуть выше нормы, уточнил специалист.

— В понедельник, 6 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, днем столбики термометров покажут 1–2 градуса мороза, на дорожном покрытии сохранится гололедица, — предупредил синоптик.

В целом ближайшие четыре дня в мегаполисе не предвидится сильных заморозков и погодных аномалий. Характер погоды, по словам Леуса, будет достаточно спокойным и умеренным. А осадки в виде мокрого снега не принесут особых хлопот горожанам, заключил собеседник «ВМ».

Метеорологи Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте