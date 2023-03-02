«Этот день все же настал»: «Тинькофф» прокомментировал удаление приложения из App Store

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«Тинькофф» призвал сохранять спокойствие и не скачивать мобильные программы из неофициальных источников после исчезновения приложения из App Store. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила компания в своем Telegram-канале.

— Этот день все же настал: приложения «Тинькофф» удалили из App Store. Вот что мы рекомендуем в этой ситуации. Первое — сохранять спокойствие: уже скачанные приложения будут работать как обычно. Вы можете переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. Второе — не скачивать приложения из неофициальных источников, это может быть опасно, — говорится в сообщении.

Приложение банка «Тинькофф» стало недоступно для скачивания в App Store в четверг, 2 марта. Также были удалены «Тинькофф Инвестиции» и «Бизнес». На данный момент все приложения «Тинькофф» можно скачать на Android через Google Play.

Банк «Тинькофф» оказался в новом, десятом по счету пакете санкций ЕС против России. В компании подчеркнули, что после включения в санкционный список ЕС она продолжит обслуживание клиентов в обычном режиме.

В январе некоторые пользователи рассказали, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS на территории России. Кроме того, помехи фиксировались в работе игровых площадок Steam и Playstation Network.