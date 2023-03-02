Названа причина низкой заполняемости гостиниц на 8 Марта в Петербурге

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Загрузка в отелях Санкт-Петербурга на 8 Марта всего за неделю до этого праздничной даты оказалась на низком уровне, сообщает издание «Невские новости».

По состоянию на вторник, 28 февраля, загрузка отелей на 7 марта составляла 22,3 процента. Что касается непосредственно праздничного дня, то на 8 Марта загрузка составила 23,4 процента. В четверг, 9 марта, загрузка оценивается в 22,1 процента.

Как пояснил руководитель и сооснователь Hotel Advisors Сергей Данильченко, 8 Марта спрос невысокий в этом году: это обусловлено тем, что праздник выпадает на середину недели, россияне будут отдыхать всего день.

Отели и гостиницы Болгарии потеряли около 80 процентов клиентов из-за отсутствия отдыхающих из России. По словам заместителя министра туризма страны Ирены Георгиевой, компенсировать потерю такого количества туристов проблематично, передает Nation News.

Из-за некачественной уборки в номерах постояльцы отелей рискуют заболеть. Какие опасности подстерегают путешественников во время отдыха — читайте в материале «Вечерней Москвы».