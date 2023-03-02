Эксперты ожидают увеличения спроса на китайские автомобили в России

Фото: Unsplash

Автоэксперты рассказали, почему в ближайшее время должен вырасти спрос на китайские автомобили в России.

Автомобили китайского автопрома становятся все более популярными сразу по нескольким причинам. Во-первых, на сегодняшний день проблематично подобрать достойную альтернативу за ту же цену. Поэтому спрос на машины производства КНР, по прогнозам специалистов, будет продолжать уверенно расти на протяжении нескольких следующих лет.

Кроме того, цены на иномарки западного происхождения продолжат рост из-за санкционных ограничений.

Также автомобили из КНР отличаются неплохим качеством, передает НСН.

Российские автодилеры больше не предлагают дополнительные опции в виде оборудования, страховок, трейд-ин и другого при продаже новых машин. В автосалонах отметили, что данная стратегия больше не работает, передает ФАН.

С 4 марта у россиян появится возможность приобрести электромобиль «Москвич-3е» и городской кроссовер «Москвич-3». Об этом в четверг, 2 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.