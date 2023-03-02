Старовойт сообщил о погибшем мирном жителе из-за обстрела ВСУ поселка Теткино

Фото: adm.rkursk.ru

Один человек погиб из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского приграничного поселка Теткино. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

— В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, второй мужчина был госпитализирован с ранениями средней тяжести. По предварительной информации, в результате пяти прилетов получили повреждения три домовладения. Кроме того, из-за обстрела в поселке нарушено электроснабжение.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов. По его словам, на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы. Украинская армия совершила атаку на Климовский район, сбросив снаряд с беспилотника на жилой дом в селе Сушаны.