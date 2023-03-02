Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины на границе с Брянской областью

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В Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют соответствующие данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, опубликованные в четверг, 2 марта.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена одновременно в 12.35 по московскому времени, передает РИА Новости.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов. По его словам, на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы. Чуть позже украинская армия совершила атаку на Климовский район, сбросив снаряд с беспилотника на жилой дом в селе Сушаны.

По данным СМИ, несколько человек взяты в заложники украинскими солдатами в магазине в селе Любечане в Брянской области.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года после взрыва на Крымском мосту. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности.