Игрока футбольного клуба «Локомотив» обвинили в домашнем насилии

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Футболиста «Локомотива» Педро Габриэла обвинили в домашнем насилии. Игрок, который находится в аренде в бразильском «Сан-Паулу», нанес телесные повреждения своей бывшей девушке Аманде Нуньес.

Полицейские приобщили к расследованию следы травм на теле потерпевшей. Аманда Нуньес также обвинила Педро Габриэла в угрозах и оскорблениях, передает Globo.

Представители бразильской команды «Сан-Паулу» выпустили заявление, в котором сообщили, что будут внимательно следить за расследованием. Они подчеркнули, что недопустимо закрывать глаза на агрессию в отношении женщин.

Неподобающее поведение проявил и другой игрок российского футбольного клуба. Девушка Кристиана Нобоа из команды «Сочи» показала синяки, оставшиеся после нападения спортсмена.