Девочка попала в больницу после катания на тюбинге в Ленинградской области

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В Ленинградской области 7-летняя девочка была госпитализирована после катания на тюбинге. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

Инцидент произошел в деревне Мистолово утром 1 марта. Ребенок гулял с родителями, и во время катания с горки на «ватрушках» девочка врезалась в столб.

В результате пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные травмы головы и сложный перелом. Ей оказывают необходимую помощь, сообщил РЕН ТВ.

Другой ребенок попал в больницу с отеком Квинке в подмосковном Подольске. Болезнь обострилась после того, как на первом этаже дома, в котором живет пострадавший, решили потравить тараканов. Помимо ребенка, в медицинские учреждения обратились еще четверо местных жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.