Какой будет погода в Москве в первой половине марта

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Характер погоды в столичном регионе в первой половине марта будет обусловлен резкими сменами температурных показателей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, начало текущего месяца будет довольно теплым, а в отдельные дни максимальная температура воздуха даже превысит климатическую норму.

— Затем температурные показатели начнут опускаться до значений, которые соответствуют показателям марта, — рассказал Леус. — Неустойчивость — этим словом можно охарактеризовать погодные условия первой половины месяца. Это означает, что в Москве не стоит ожидать длительных устойчивых холодов или длительных оттепелей.

По прогнозу специалиста, в столичном регионе в первой половине марта ожидается частая и резкая смена погодных условий: то небольшие морозы, то оттепели.

Кроме того, московская погода будет обусловлена частым вторжением атлантических циклонов, добавил синоптик.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возвращении арктических холодов в Москву в марте. Согласно прогнозу, метеорологическая весна наступит в столице только в апреле.