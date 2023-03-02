Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Офисы в России начнут оценивать по «зеленому» стандарту

Ирина Игнатенко
Евгений Белоусов
Общество
Офисы в России начнут оценивать по «зеленому» стандарту
Фото: Unsplash

Российский экологический оператор (РЭО) разработал стандарт в сфере устойчивого развития «Зеленый офис». Об этом в четверг, 2 марта, на рабочей встрече договорились генеральный директор РЭО Денис Буцаев и руководитель Роскачества Максим Протасов.

На основе нового стандарта компании смогут проходить добровольную сертификацию, ей будет заниматься Роскачество. Требования в стандарте, объясняют эксперты, направлены на экономию природных ресурсов, которые используются в офисе. Стандарт также направлен на создание благоприятного микроклимата для сотрудников, а также на внедрение экологической инфраструктуры.

Все это позволит сформировать имидж экологически ответственной компании. «Зеленый офис» включает комплекс технических и мотивационных мер, которые помогут сформировать экологическую политику компании и сберечь ресурсы самого офиса, передает «360».

Современный комплексный объект по обработке твердых коммунальных отходов более чем за 2,5 миллиарда рублей построят в Липецкой области. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. РЭО сообщил о возможности профинансировать инвестиционный проект.

Экология РЭО офис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте