Офисы в России начнут оценивать по «зеленому» стандарту

Фото: Unsplash

Российский экологический оператор (РЭО) разработал стандарт в сфере устойчивого развития «Зеленый офис». Об этом в четверг, 2 марта, на рабочей встрече договорились генеральный директор РЭО Денис Буцаев и руководитель Роскачества Максим Протасов.

На основе нового стандарта компании смогут проходить добровольную сертификацию, ей будет заниматься Роскачество. Требования в стандарте, объясняют эксперты, направлены на экономию природных ресурсов, которые используются в офисе. Стандарт также направлен на создание благоприятного микроклимата для сотрудников, а также на внедрение экологической инфраструктуры.

Все это позволит сформировать имидж экологически ответственной компании. «Зеленый офис» включает комплекс технических и мотивационных мер, которые помогут сформировать экологическую политику компании и сберечь ресурсы самого офиса, передает «360».

Современный комплексный объект по обработке твердых коммунальных отходов более чем за 2,5 миллиарда рублей построят в Липецкой области. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. РЭО сообщил о возможности профинансировать инвестиционный проект.