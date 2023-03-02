Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение по улице Татьяны Макаровой перекрывали из-за ремонтных работ

Полина Пашкина
Город
Движение по улице Татьяны Макаровой перекрывали из-за ремонтных работ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, улица Татьяны Макаровой Карта всех событий

В связи с проведением ремонтных работ временно было перекрыто движение по улице Татьяны Макаровой. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 марта.

Из-за ограничения изменился маршрут автобуса № 14, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Вскоре ведомство сообщило, что движение на данном участке было восстановлено.

В Бригадирском переулке временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря, проезд также ограничат и в Техническом переулке.

На участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка также введут ограничения движения транспорта. Частичные перекрытия одной полосы также связаны с проведением строительных работ.

Транспорт Москва Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте