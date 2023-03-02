Движение по улице Татьяны Макаровой перекрывали из-за ремонтных работ

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Москва, улица Татьяны Макаровой Карта всех событий

В связи с проведением ремонтных работ временно было перекрыто движение по улице Татьяны Макаровой. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 марта.

Из-за ограничения изменился маршрут автобуса № 14, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Вскоре ведомство сообщило, что движение на данном участке было восстановлено.

В Бригадирском переулке временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря, проезд также ограничат и в Техническом переулке.

На участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка также введут ограничения движения транспорта. Частичные перекрытия одной полосы также связаны с проведением строительных работ.