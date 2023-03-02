Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП на юго-западе Москвы

Лариса Вербицкая / Фото: Скриншот с видео на youtube канале «Первый канал»

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП на юго-западе столицы. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

По предварительным данным, авария произошла на Профсоюзной улице. Телеведущая ехала в иномарке и столкнулась с КамАЗом. После ДТП телеведущую осмотрели врачи. От госпитализации Вербицкая отказалась, сообщил РЕН ТВ.

Еще одна авария с участием звезды произошла в Калужской области. Анна Большова, находясь за рулем своей иномарки, наехала на жительницу деревни Грачевка, которая лежала на проезжей части темной улицы. Женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

Позже в МВД заявили, что не увидели состава преступления в действиях актрисы, а под следствием оказался сожитель погибшей.