«Нуреевские сезоны» пройдут в Москве, Уфе и Казани

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С 12 марта по 3 апреля в Москве, Уфе и Казани пройдет Международный культурный проект «Нуреевские сезоны». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Проект посвящен артисту, хореографу Рудольфу Нурееву: в 2023 году отмечается 85-летие со дня его рождения. Начало «Нуреевским сезонам» положит показ фильма «Венеция, Карнавал, Любовь» в московском музыкальном театре «Геликон-опера».

Организаторы смогли найти картину, отреставрировать ее и перевести на русский язык. Долгое время фильм считался утраченным, поэтому его не включали в фильмографию Нуреева.

Жители и гости столицы смогут посетить премьерные показы документальных материалов о хореографе. Лучшие фильмы о Нурееве до конца марта также будут представлять в Центрах московского долголетия и в Московском доме национальностей.

Кроме того, в программу «Нуреевских сезонов» включили цикл встреч с деятелями искусств, которые были знакомы с артистом. Его коллеги и друзья расскажут больше о жизни и творчестве Нуреева.

Завершающим мероприятием в Москве станет кинопремьера в Государственной Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Ее посвятят юбилею артиста. Посетители также смогут увидеть фотоэкспозицию «Рудольф Нуреев. Возвращение».

Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет 15 бесплатных кинопоказов в марте. Их приурочат к различным датам, включая Международный женский день и Международный день театра.