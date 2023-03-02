Макрон рассказал о новой военной стратегии Франции в Африке

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Обновленная стратегия по совместному с африканскими военнослужащими управлению военных баз Франции на континенте не означает вывод войск из этого региона. Об этом в четверг, 2 марта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, он попросил главу министерства обороны Пятой республики и главнокомандующего французскими войсками о совместной работе с африканскими коллегами для наилучшего адаптирования военного контингента страны.

— Речь не идет ни о выводе войск, ни о разведении сил, но об адаптации войск, с тем чтобы это отвечало потребностям страны, — заявил президент.

Макрон также добавил, что подобное решение обусловлено процветанием морского пиратства в регионе Габона, а также в связи с ростом уровня преступности против экологии, связанного с торговлей наркотиками и передвижениями террористов.

Глава французского государства, также отметил, что Париж займется усиленным обучением военных на местах уже «в ближайшие месяцы», передает РИА Новости.

В конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нелестно высказался об Эммануэле Макроне, что стало очередным ударом по и без того не идеальной репутации французского лидера.

О трех главных ошибках Макрона, подорвавших его авторитет на международной арене, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.