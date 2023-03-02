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Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ

Евгений Белоусов
В мире
Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению российского-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он сообщил в четверг, 2 марта, на пресс-конференции.

По словам госсекретаря, он сделал это во время общения с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии. Исполнение договора отвечает интересам как США, так и России, передает слова Блинкена РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия российской стороны в ДСНВ. По мнению главы государства, для возвращения к переговорам относительно упомянутого соглашения Москва должна четко понимать, каким образом учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что пересмотр решения России по приостановке участия в ДСНВ невозможен. По мнению дипломата, ситуация в мире, которая существовала в период разработки и подписания договора, кардинально отличается от нынешней.

Сергей Лавров договор по СНВ Россия США Энтони Блинкен
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