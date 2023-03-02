Синоптики пообещали «зимнюю сказку» в ближайшие выходные в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Уже в эти выходные Москву ожидает настоящая «зимняя сказка». Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в центре погоды «Фобос».

— Наиболее обильные снегопады пройдут в период с середины дня субботы до вечера воскресенья. Температурный фон ожидается мягкий. В ночные часы — до 2–7 градусов мороза, днем — от 0 до 5 градусов. Это будет настоящая зимняя сказка, — говорится в сообщении.

Сугробы в городе к концу этой недели вырастут до 39 сантиметров. Также в Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления, которое рухнет на барическое дно в ночь на воскресенье, 5 марта, говорится на сайте «Фобоса».

«Вечерняя Москва» узнала, какой будет погода в первую неделю марта. По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 3–5 марта довольно сильно упадет атмосферное давление — до уровня 728–730 миллиметров ртутного столба, что ниже мартовской нормы для Москвы.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Анна Васильева рассказала, что прошедшая зима 2022–2023 годов в Москве оказалась одной из самых теплых с 1879 года. По данным метеоролога, завершившаяся зима была на 1,3 градуса теплее нормы.