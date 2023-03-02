Власти Брянской области хотят наградить медалью «За отвагу» получившего ранение мальчика

Фото: Пресс-служба Совфеда

Руководство Брянской области готовит документы для представления к награждению медалью «За отвагу» десятилетнего мальчика, который получил ранение в ходе нападения украинских диверсантов на населенный пункт в Климовском районе. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил глава региона Александр Богомаз.

— У него между ребер — осколок. В настоящее время ему в Брянске делается операция. Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью «За отвагу», — сказал чиновник.

Мальчик вывел двух других детей, после чего помог им спрятаться. Вскоре он был доставлен в районную больницу, где специалисты оперативно сделали ему рентген, сказал Богомаз в эфире Первого канала.

Также Богомаз сообщил, что количество погибших при теракте украинских диверсантов увеличилось до двух. Так, второй жертвой атаки стал мужчина 1966 года рождения.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».