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Апелляционный суд Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Евгений Жуков
В мире
Апелляционный суд Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья
Фото: shutterstock

Апелляционный суд Тбилиси отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила соратница политика Екатерина Херхеулидзе.

— Апелляционный суд заочно рассмотрел дело Михаила Саакашвили и оставил в силе решение суда первой инстанции, — сказала она.

Данное решение Тбилисский апелляционный суд обосновал тем, что после изучения материалов дела у него не было оснований удовлетворять жалобу адвокатов бывшего президента Грузии, передает ТАСС.

В середине февраля в Сети появилось видео с падением Саакашвили в больничной палате. Ролик был опубликован телеканалом CNN.

На опубликованных кадрах видно, как заметно исхудавший политик падает на пол, не дойдя до кровати.

В конце января Саакашвили намекнул, что намерен вернуться в политику на Украине. Он отправил поздравительное письмо новому председателю грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили.

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