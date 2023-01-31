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Саакашвили намекнул на возвращение в украинскую политику

Евгений Белоусов
В мире
Саакашвили намекнул на возвращение в украинскую политику
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, которого недавно перевели в реанимацию, намекнул, что намерен вернуться в политику на Украине. Он отправил поздравительное письмо новому председателю грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили.

— Поздравляю, брат! Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя с Украины и из других мест. Обнимаю, — приводит текст письма политика телекомпания «Мтавари Архи».

24 января появилась информация, что бывший грузинский лидер заразился коронавирусом. Его адвокат Шалва Хачапуридзе добавил, что в тот день Саакашвили вновь потерял сознание.

До этого Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно. Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят. Однако уже спустя несколько часов бывший президент передумал.

Политика Украина Михаил Саакашвили
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