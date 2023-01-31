Саакашвили намекнул на возвращение в украинскую политику

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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, которого недавно перевели в реанимацию, намекнул, что намерен вернуться в политику на Украине. Он отправил поздравительное письмо новому председателю грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили.

— Поздравляю, брат! Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя с Украины и из других мест. Обнимаю, — приводит текст письма политика телекомпания «Мтавари Архи».

24 января появилась информация, что бывший грузинский лидер заразился коронавирусом. Его адвокат Шалва Хачапуридзе добавил, что в тот день Саакашвили вновь потерял сознание.

До этого Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно. Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят. Однако уже спустя несколько часов бывший президент передумал.