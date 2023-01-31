Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из палаты в реанимацию в критическом состоянии. Об этом во вторник, 31 января, сообщил член основанной им оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе.
— Только что разговаривал с личным врачом. Состояние здоровья президента (экс-президента Саакашвили — прим. «ВМ».) на критическом уровне, для сохранения его жизни важно, чтобы он был переведен в реанимационное отделение, — поделился он.
Представитель партии Саакашвили добавил, что сейчас в клинике для политика готовят реанимационную палату, сообщает РИА Новости.
24 января появилась информация, что бывший грузинский лидер заразился коронавирусом. Его адвокат Шалва Хачапуридзе добавил, что в тот день Саакашвили вновь потерял сознание.
До этого Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно. Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят. Однако уже спустя несколько часов бывший президент передумал.