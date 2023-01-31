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Приметы и советы

Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии

Араз Салехов
В мире
Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии
Фото: flickr/councilofeurope

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из палаты в реанимацию в критическом состоянии. Об этом во вторник, 31 января, сообщил член основанной им оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе.

— Только что разговаривал с личным врачом. Состояние здоровья президента (экс-президента Саакашвили — прим. «ВМ».) на критическом уровне, для сохранения его жизни важно, чтобы он был переведен в реанимационное отделение, — поделился он.

Представитель партии Саакашвили добавил, что сейчас в клинике для политика готовят реанимационную палату, сообщает РИА Новости.

24 января появилась информация, что бывший грузинский лидер заразился коронавирусом. Его адвокат Шалва Хачапуридзе добавил, что в тот день Саакашвили вновь потерял сознание.

До этого Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно. Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят. Однако уже спустя несколько часов бывший президент передумал.

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