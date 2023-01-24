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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заразился коронавирусом. Об этом во вторник, 24 января, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

— У Саакашвили подтвердился ковид. Как? Мы все заходим к нему замотанные, — написал юрист в одной из своих социальных сетей.

Хачапуридзе также добавил, что бывший грузинский президент во вторник вновь потерял сознание.

Недавно специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись из палаты проходящего лечение Саакашвили. На опубликованных кадрах бывший грузинский президент на повышенных тонах разговаривает с медперсоналом, дерется с ним, курит электронные сигареты и смотрит телевизор.

До этого Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно. Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят. Однако уже спустя несколько часов бывший президент передумал.

В ноябре Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает деменцией и еще более чем 30 различными заболеваниями. По его словам, речь идет о предполагаемых диагнозах.