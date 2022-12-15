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В Сети возмутились кадрами с наглым поведением Саакашвили в больнице

Евгений Белоусов
В мире
В Сети возмутились кадрами с наглым поведением Саакашвили в больнице
Фото: Telegram / RT на русском

Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отметил возмущение людей в Сети поведением Саакашвили, которое доказывает то, что он просто симулянт.

— Люди выразили претензии правительству, почему этот человек находится в медучреждении, если он может делать то, что делает, по отношению к медперсоналу, — заявил он.

На опубликованных кадрах бывший грузинский президент на повышенных тонах разговаривает с медперсоналом, дерется с ними, курит электронные сигареты и смотрит телевизор. Кроме того, есть фрагмент, где Саакашвили нарочно пытается сползти с больничной койки, а врачи стараются затащить политика обратно, пока он отбивается от них, передает РИА Новости.

День назад Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно. Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят.

Однако уже спустя несколько часов бывший президент передумал.

В ноябре адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает деменцией и еще более чем 30 различными заболеваниями. По его словам, речь идет о предполагаемых диагнозах.

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