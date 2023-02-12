Видео падения Саакашвили в палате больницы появилось в Сети

Фото: shutterstock

В Сети появилось видео с падением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в больничной палате. Ролик был опубликован в воскресенье, 12 февраля, телеканалом CNN.

На опубликованных кадрах видно, как заметно исхудавший политик падает на пол, не дойдя до кровати. Видео CNN публикует Telegram-канал «Подъем».

Недавно сообщалось, что бывшего грузинского лидера перевели в реанимацию в критическом состоянии. Однако суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья.

24 января появилась информация, что Саакашвили заразился коронавирусом. Его адвокат Шалва Хачапуридзе добавил, что в тот день политик вновь потерял сознание.

В декабре 2022 года Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно.

Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят. Однако уже спустя несколько часов бывший президент передумал.