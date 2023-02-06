Суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья
Суд отказался освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.
— Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора, — сказал судья Георгий Аревадзе в эфире местных телеканалов.
Недавно сообщалось, что бывшего грузинского лидера перевели в реанимацию в критическом состоянии.
24 января появилась информация, что Саакашвили заразился коронавирусом. Его адвокат Шалва Хачапуридзе добавил, что в тот день политик вновь потерял сознание.
В декабре 2022 года Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно.
Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят. Однако уже спустя несколько часов бывший президент передумал.