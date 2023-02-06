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Приметы и советы

Суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья

Евгений Белоусов
В мире
Суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья
Фото: shutterstock

Суд отказался освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.

— Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора, — сказал судья Георгий Аревадзе в эфире местных телеканалов.

Недавно сообщалось, что бывшего грузинского лидера перевели в реанимацию в критическом состоянии.

24 января появилась информация, что Саакашвили заразился коронавирусом. Его адвокат Шалва Хачапуридзе добавил, что в тот день политик вновь потерял сознание.

В декабре 2022 года Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно.

Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят. Однако уже спустя несколько часов бывший президент передумал.

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