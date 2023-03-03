Движение транспорта восстановили на 52-м километре МКАД после ДТП

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва, МКАД, 52-й километр Карта всех событий

Движение транспорта удалось восстановить после массовой аварии на внешней стороне 52-го километра МКАД. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло в этот же день на внешней стороне 52-го километра МКАД. Движение в районе происшествия было затруднено: четыре полосы из семи были заняты.

Другая авария произошла 28 февраля на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Движение на месте инцидента было временно затруднено.