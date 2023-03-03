В Белом доме сообщили об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина

Фото: whitehouse

На данный момент еще не созданы условия для проведения переговоров между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Президент (Джо Байден) говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет, — приводит его слова РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, идея о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом вряд ли найдет поддержку среди стран Запада. Об отсутствии готовности Запада к диалогу свидетельствует поездка Байдена в Европу, так как у него был запланирован визит только в Польшу.

При этом в Кремле сообщили, что Путин открыт к разговору с лидерами европейских государств. Однако в последние месяцы они сами не проявляют желания участвовать в переговорах. С чем связано такое поведение европейских политиков, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.