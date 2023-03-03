Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Белом доме сообщили об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина

Лейла Алиева
В мире
В Белом доме сообщили об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина
Фото: whitehouse

На данный момент еще не созданы условия для проведения переговоров между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Президент (Джо Байден) говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет, — приводит его слова РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, идея о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом вряд ли найдет поддержку среди стран Запада. Об отсутствии готовности Запада к диалогу свидетельствует поездка Байдена в Европу, так как у него был запланирован визит только в Польшу.

При этом в Кремле сообщили, что Путин открыт к разговору с лидерами европейских государств. Однако в последние месяцы они сами не проявляют желания участвовать в переговорах. С чем связано такое поведение европейских политиков, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Россия США Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте