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Специалисты не нашли признаков взрыва в Коломне после проверки
После проведения проверки на потенциальных объектах подмосковной Коломны специалисты не обнаружили признаков взрыва. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в экстренных службах.
— Обследовали потенциальные объекты, никаких признаков взрыва не обнаружили, — говорится в сообщении.
Как сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры в Коломне не обнаружено, передает ТАСС.
Сообщения о взрыве в подмосковной Коломне появились в этот же день. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб оперативно выехали на место происшествия для проверки информации.
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