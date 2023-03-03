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Специалисты не нашли признаков взрыва в Коломне после проверки

Лейла Алиева
Происшествия
Специалисты не нашли признаков взрыва в Коломне после проверки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

После проведения проверки на потенциальных объектах подмосковной Коломны специалисты не обнаружили признаков взрыва. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в экстренных службах.

— Обследовали потенциальные объекты, никаких признаков взрыва не обнаружили, — говорится в сообщении.

Как сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры в Коломне не обнаружено, передает ТАСС.

Сообщения о взрыве в подмосковной Коломне появились в этот же день. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб оперативно выехали на место происшествия для проверки информации.

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