Полиция проверяет информацию о взрыве в подмосковной Коломне

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Полиция выехала в подмосковную Коломну для проверки информации о взрыве. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— В настоящее время на место происшествия для проверки информации выехали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб, — приводит сообщение ТАСС.

Еще один взрыв прогремел в этот же день в Тульской области в поле недалеко от поселка Молодежного. Сообщалось, что местные жители в районе 8 часов утра заметили в поле черную воронку и металлические осколки, разлетевшиеся от нее.

Как сообщили в региональном правительстве, причиной взрыва могло стать падение беспилотника.