Силуанов: Россия к 2025 году выйдет на сбалансированный бюджет

Фото: Пресс-служба Госдумы

К 2025 году Россия выйдет на сбалансированный бюджет. Об этом в четверг, 2 марта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Доходы будут равны расходам. И это очень важно с точки зрения того, что мы видим целью нашей финансовой бюджетной политики... макростабильность, обеспечение, баланс и выполнение всех наших обязательств, в первую очередь социального плана, которые мы взяли перед нашими гражданами, — пояснил он.

В интервью RT глава ведомства подчеркнул, что до таких показателей западным странам, которые ввели санкции против России, еще далеко.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов выразил мнение: для того, чтобы инфляция в России в 2023 году опустилась до четырех процентов, необходимо было воздержаться от повышения тарифов и сделать так, чтобы экспортеры продали валютную выручку, а не играли против рубля.

Госдума в третьем чтении утвердила федеральный бюджет на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7 процента ВВП соответственно. В документе сообщается, что доходы на 2023 год составят 26,13 триллиона рублей.