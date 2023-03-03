Москвичей предупредили о гололеде и небольшом снеге 3 марта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Облачная с прояснениями погода, небольшие осадки и гололедица ожидает москвичей в пятницу, 3 марта. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в Москве будет на уровне минус одного градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 2 — 4 градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается до трех градусов со знаком «минус», а ночью — до минус семи.

Согласно информации, представленной на сайте Гидрометцентра РФ, в столице прогнозируется ветер западного и юго-западного направлений, который будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 736 миллиметров ртутного столба.

«Вечерняя Москва» узнала, какой будет погода в первую неделю марта. По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 3–5 марта довольно сильно упадет атмосферное давление — до уровня 728–730 миллиметров ртутного столба, что ниже мартовской нормы для Москвы.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Анна Васильева рассказала, что прошедшая зима 2022–2023 годов в Москве оказалась одной из самых теплых с 1879 года. По данным метеоролога, завершившаяся зима была на 1,3 градуса теплее нормы.