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Капремонт пройдет в доме 1938 года постройки на Ленинградском проспекте

Евгений Жуков
Город
Капремонт пройдет в доме 1938 года постройки на Ленинградском проспекте
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, Ленинградский проспект, 60А Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в 2023 году пройдут работы по комплексному обновлению дома № 60а на Ленинградском проспекте, который был построен в 1938 году по проекту архитектора Бориса Ефимовича. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков пояснил, что специалисты обновят фасад здания, крышу, а также подвальные помещения и произведут замену внутренних инженерных систем.

Фонд намерен не просто обновить внешний облик дома, но и сохранить его историческую красоту. Для удобства жильцов работы организуют в несколько этапов.

Сперва ремонтники расчистят фасад и выполнят отбивку участков облицовочного слоя, после чего приступят к заделыванию трещин цементным раствором. В рамках следующего этапа мастера займутся нанесением на плоскости здания антигрибковой защиты.

Затем начнутся работы по сохранению архитектурных элементов с использованием современных технологий. Для дофрагментовки элементов будет использоваться лазерное сканирование, которое позволяет максимально точно оценить объемы утрат.

На финальном этапе ремонта состоится окраска фасада. На крыше специалисты произведут устройство покрытия из оцинкованной стали с заменой обрешетки и усилением стропильных ног. Деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, который существенно снижает риск пожаров.

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда также завершились работы по обновлению дома № 88, корпус 2, на Ленинском проспекте.

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