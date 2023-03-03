Специалисты Роскачества оценили выгодность замены счетчика на многотарифный

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Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали, стоит ли менять счетчик на многотарифный, а также будет ли экономия при такой замене.

Счетчик представляет собой индивидуальный прибор учета, который подсчитывает расход электроэнергии в киловатт-часах. Потребители передают данные в компанию, которая является поставщиком ресурсов, и платят по установленным расценкам за реально использованный ресурс.

Тариф может быть единым либо дифференцированным по времени суток. К примеру, однотарифный подсчитывает электроэнергию по единому тарифу на протяжении всего дня.

Его показания не зависят от времени суток. В свою очередь двухтарифный подсчитывает потребление электроэнергии по «дневному» и «ночному» тарифу.

Он показывает расход энергии в двух режимах, а также общий расход. Соответственно, трехтарифный имеет три определенных интервала.

Стоимость тарифов

Узнать стоимость тарифов по всем названным интервалам можно на сайтах профильных организаций или поставщиков электроэнергии.

Кроме региона, на величину тарифов влияет наличие газовой либо электрической плиты в доме. В каких-то областях и домах разница между дневными и ночными тарифами будет доходить до 50 процентов, например, как в Самаре или Екатеринбурге.

Кто должен менять счетчики

Обеспечивать учет электроэнергии на розничном рынке обязаны энергокомпании. Также они занимаются приобретением, установкой, заменой и вводом в эксплуатацию электрических счетчиков за свой счет, когда это необходимо.

Кто оплачивает замену счетчика

По словам депутата Московской городской думы Александра Козлова, собственник может самостоятельно выбрать установку многотарифного счетчика, если такой вариант ему будет удобен.

Он также добавил, что клиенты могут заменить счетчик, обратившись к поставщику ресурса, то есть к тому, кто присылает квитанции за электричество. Замена счетчика либо же его перепрограммирование, продолжил Козлов, производится на платной основе. В свою очередь смена тарифного плана производится бесплатно.

Можно ли сэкономить на многотарифном счетчике

Замглавы отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что для понимания реальной необходимости двухтарифного счетчика стоит проанализировать тариф за электроэнергию в вашем регионе и ваше потребление энергии.

Кому стоит задуматься о переходе на многотарифный счетчик

В том случае, если вы отсутствуете дома в дневное время, а ночью активно пользуетесь техникой, то специалисты рекомендуют провести расчеты для своего дома и региона, передает официальный сайт Роскачества.

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