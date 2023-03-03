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Госавтоинспекция Москвы призвала водителей быть внимательными на дорогах

Никита Худяков
Общество
Госавтоинспекция Москвы призвала водителей быть внимательными на дорогах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Госавтоинспекция Москвы обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пешеходам необходимо использовать яркую одежду и световозвращающие элементы, а также переходить дорогу только в установленных местах, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Москвичей предупредили о гололеде и небольшом снеге 3 марта. В дневное время суток температура воздуха в Москве будет на уровне минус одного градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 2–4 градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается до трех градусов со знаком «минус», а ночью — до минус семи.

Целый перечень изменений и нововведений для водителей вступил в силу с 1 марта 2023 года. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны.

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