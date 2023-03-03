«Как ты смеешь»: мать погибших детей Кисслинг пристыдила Байдена после его усмешки

Фото: Whitehouse

Мать погибших от наркотиков детей Ребекка Кисслинг призвала американского президента Джо Байдена извиниться перед ней после его усмешки в их адрес. Об этом она написала в соцсети.

— Когда Байден начал говорить о матери, потерявшей двоих сыновей, он начал смеяться. Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того, что конгрессвумен оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь? — сказала она.

Американского лидера, считает женщина, необходимо привлечь к ответственности, сообщает РИА Новости.

Таким образом Кисслинг прокомментировала выступление Байдена в рамках партийного собрания демократов в Балтиморе. Член партии представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что американский лидер виноват в смерти этих детей, так как ситуация с наркотиками в стране остается нестабильной. Президент с усмешкой ответил, что фентанил появился в стране как раз при администрации предыдущего президента.

Джо Байден вот уже два года возглавляет США, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.